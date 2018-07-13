Пекин, 13 июля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направят бомбардировщики H-6K, истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A, транспортники Y-9 вместе с командой воздушно-десантных войск в Россию, чтобы принять участие Армейских международных играх, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Armsofwar.ru Бомбардировщик H-6K

IV Армейские международные игры «АрМи-2018», организованные Министерством обороны России стартуют 28 июля. В них примут участие Китай, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Иран. В этом году впервые Китай задействует бомбардировщики H-6K и транспортники Y-9, отметил пресс-секретарь ВВС НОАК во время очередной пресс-конференции.

Отметим, что H-6K представляет из себя разработанный в Китае бомбардировщик средней и высокой дальности. Он постоянно используется для патрулирования спорных островов, на которые претендует Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также Тайваня с момента, как был принят на вооружение в марте 2015 года.

Китай рассматривает проводимые ежегодно «АрМИ» в качестве возможности эффективным образом наращивать боеготовность и оттачивать навыки ведения боевых действий, что положительным образом должно сказаться на общей военной мощи Поднебесной и усилить безопасность Китая.