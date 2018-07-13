Чита, 13 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Ещё одним мостом в Забайкалье скоро станет меньше: судя по видеокадрам, отснятым сегодня, 13 июля, корреспондентами ИА «Чита.ру», Каштакский мост в Чите не минует судьба десятков других смытых паводком сооружений — он готов сложиться пополам.

Цитата из видео «Чита.ру» Каштакский мост в Чите

Напомним, разрушение моста началось в день затопления Читы: к вечеру 10 июля стало заметно, как опасно накренилась одна из его опор. Но движение по нему перекрыли только сегодня, после того, как невооружённым глазом стало видно, как трещат балки и оседают конструкции.

По данным читинских коллег, сейчас на дороге у моста установили бетонные блоки, но пешеходы по нему свободно передвигаются, их никто не останавливает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье пришло после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки затопили населенные пункты шести районов, смыли десятки мостов. В регионе действуют режим ЧС и штормовое предупреждение в связи с вновь начавшимися ливнями.