Таллин, 13 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Запасной самолет Boeing C-32 президента США Дональда Трампа будет находиться в аэропорту Таллина до завершения переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает эстонское «Радио 4».

Michael Rivera Boeing C-32

Отмечается, что резервный борт Трампа и сопровождающий главу Белого дома транспортный самолет приземлятся в аэропорту эстонской столицы 15 июля.

В тот же день американский лидер прилетит в столицу Финляндии — Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом, в ходе которого намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также получить аудиенцию у королевы Елизаветы II.

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