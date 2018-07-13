Майкоп, 13 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Адыгее продолжается разработка дорожной карты и перечня ключевых показателей развития конкуренции. Вопросы выполнения поручений и указа президента РФ, перечня ключевых показателей развития конкуренции обсуждались 12 июля в правительстве республики, провели заседание глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Руководство Адыгеи и ФАС обсудили развитие конкуренции в республике

«В Адыгее уже выполнены основные требования Стандарта развития конкуренции. Удалось превысить установленный целевой показатель по развитию розничной торговли и обеспечить высокий уровень развития рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Он отметил: рост конкуренции на рынке, борьба за потребителя — это и повышение качества товаров и услуг, и снижение цен на них, что особенно важно в нынешних экономических условиях.

«Для дальнейшего развития конкуренции требуются усилия всех сторон: органов власти, бизнеса, гражданского общества. Уверен, в таком взаимодействии заинтересованы все», — отметил Мурат Кумпилов.

Замглавы ФАС России Виталий Королев сообщил о целях и задачах государственной политики по развитию конкуренции, которые обозначены в указе президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в перечне поручений Владимира Путина. В частности, в соответствии с Национальным планом перед регионами стоит задача во всех отраслях экономики обеспечить присутствие не менее трех хозсубъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу, в два раза снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти, увеличить долю госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

«В Адыгее в целом отмечается положительная динамика в выполнении всех показателей, в ряде случаев они даже перевыполнены. Но есть несколько показателей, для достижения которых нужно усилить работу. Это связано с созданием конкурентной среды в сфере дошкольного образования, в здравоохранении», — отметил Королев.

Он сообщил, что антимонопольный орган готов оказывать методическую помощь для составления дорожной карты и выполнения Национального плана.

Премьер-министр РА Александр Наролин доложил, что в Адыгее изучена методика расчетов ключевых показателей, проведен предварительный анализ, определена доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики. В настоящее время из 41 рынка по 32 рынкам ключевые показатели достигнуты. Поставлена задача разработать мероприятия по достижению ключевых показателей на остальных рынках товаров, услуг, работ. До 1 сентября текущего года планируется завершить работу по утверждению ключевых показателей.

Глава Адыгейского УФАС России Аслан Кубашичев подчеркнул, что особое внимание уделяется пресечению нарушений антимонопольного законодательства.

Глава Адыгеи подчеркнул, что для выполнения задач, поставленных Владимиром Путиным, а также мероприятий в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018−2020 годы в республике будет продолжена разработка нормативных актов, дорожных карт. Перед органами республиканской власти и муниципалитетами поставлена задача активизировать работу по развитию конкуренции и до 1 ноября 2018 года сформировать перечень мероприятий для региональной дорожной карты и соответствующих муниципальных дорожных карт.

«Вся наша работа в этой сфере направлена на повышение качества товаров и услуг, конкурентоспособности республики. Она придаст существенный импульс экономическому развитию региона, что положительно отразится на благосостоянии жителей республики», — подчеркнул глава Адыгеи.