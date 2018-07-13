Астана, 13 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Национальная палата предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен» предложила смягчить технический регламент ЕАЭС «О безопасности химической продукции» и отказаться от регистрации смесей и введения пороговых значений для регистрации химических веществ, сообщает 13 июля Zakon.kz.

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Предприниматели Казахстана считают, что принятие данных мер позволит сделать процедуру регистрации химических веществ более доступной. Обсуждение порядка формирования реестра химических веществ и смесей на пространстве ЕАЭС состоялось 11 и 12 июля в Астане.

Напомним, после утверждения вторичных документов 2 июля 2021 года вступит в силу технический регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции».

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