Чита, 13 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Пострадавшие от наводнения жители кооператива «Усадьба», расположенного на реке Чита возле трассы «Амур», до сих пор так и не дождались помощи спасателей. Спустя три дня после потопа в их домах держится вода, а спать приходится по очереди в машинах — в населённый пункт пришли мародёры. И это далеко не всё, что пришлось пережить героям видеорепортажа zab.ru.

Zab.ru Наводнение в кооперативе «Усадьба»

Zab.ru Дома в затопленном кооперативе «Усадьба»

Как и другие жители Читы, в кооперативе «Усадьба» заявляют, что не получили никаких уведомлений о надвигающемся бедствии. По свидетельству очевидцев, вода в населённый пункт пришла 10 июля в 23:00, а спустя пару часов дома затопило по окна. Причём сила воды была такой, что люди не могли выйти из дома.

«Ждали до утра, а потом сами на лодке вывозили всех людей. В МЧС нам сказали что плавсредств у них нет, поэтому на одной нашей лодке мы вывезли весь кооператив полностью. МЧС так и не дождались — даже не следующие сутки. Когда мы оповестили по телефону спасателей, что вода прибывает, нас успокоили, что всё под контролем», — пояснила одна из пострадавших.

Покинуть единственное жильё и переселиться в пункты временного пребывания жители кооператива «Усадьба» не могут.

Zab.ru Затопленный кооператив «Усадьба»

«Спим в машинах, потому что мы не можем бросить свои дома, потому что мародёры. Нам полиция сказала: охраняйте, мародёры вокруг», — призналась другая жительница кооператива.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля, но режим ЧС в регионе был объявлен только на следующий день, за несколько часов до начала затопления Читы. СУ СК РФ по Забайкальскому краю инициировало доследственные проверки.