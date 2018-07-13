Пермь, 13 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Перми краевая власть намерена приступить к реализации амбициозного проекта по обустройству под культурный кластер территории бывшего завода, выкупленной в региональную собственность. Планируется, что к 2023 году на месте промзоны разместятся художественная галерея, музей пермских древностей, музей современного искусства, детский музейный центр, музей природы, в том числе здание открытого фондохранилища Пермского краеведческого музея. Об этом на круглом столе в региональном заксобрании, где обсуждался законопроект по капстроительству объектов общественной инфраструктуры, заявил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Mil.ru Организация картинной галереи

Сюткин назвал предварительные сроки разработки концепции — сентябрь — октябрь 2018 года. Планируется, что проект будет реализован в 2023 году. Добавим, что в 2023 году Перми исполнится 300 лет. Михаил Сюткин подчеркнул, что впервые идет проработка объединения строительства крупных значимых проектов в одном месте.

Архитектор Игорь Луговой считает необходимым публичное обсуждение столь масштабного проекта. При этом необходимо учитывать мнение профессионалов — экологов, архитекторов, краеведов. Эксперт заявил, что 90% территории завода находится в зоне катастрофического затопления, где запрещено хранение музейных экспонатов федерального значения, сообщает издание «Коммерсантъ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реновации территории пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» и набережной Камы получил поддержку по всей вертикали власти — от гордумы до президента России. Однако среди населения Перми концепция вызвала противоречивые оценки. Ряд горожан критически отнесся к идее создания в промзоне культурного кластера и переносу железнодорожной ветки.

Напомним, что заксобрание одобрило покупку территории бывшего завода. Из бюджета края выделяется 445 млн рублей, которые будут перечисляться двумя равными траншами до 2020 года.