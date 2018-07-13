Владивосток, 13 июля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном университете зреет нешуточный бунт. Готовящееся сокращение сотрудников, а также резкое повышение оплаты за обучение вызвало возмущение преподавателей и родителей учащихся. Масла в огонь подлили опубликованные отчеты о доходах за 2017 год ректора ДВФУ Никиты Анисимова и проректоров. Люди готовят митинг протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dvfu.ru Студенты ДВФУ

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Родители учащихся ДВФУ намерены выйти на митинг. Причиной послужило сокращение преподавателей, а также резкое, сразу на 50%, повышение стоимости обучения в колледже ДВФУ. Гнев приморцев сегодня просто не имеет границ.

«Нам обещали, что значительного повышения платы за обучение в колледже не будет. Но руководство ДВФУ нас обмануло и предало. Плату за обучение в 5-м классе подняли сразу на 50%. Такое повышение коснулось всех — с 5 по 9 класс! Нам даже не объяснили, на что пойдут эти деньги! Руководство ДВФУ обещало нам, что не станет значительно повышать цену за обучение, если мы прекратим возмущаться, сотрем в социальных сетях все негативные, критические посты. Мы сдержали слово, а они нет! Сегодня за каждого ученика они берут по 110 тыс. рублей в год! За обучение школьников! Это немыслимо! Мы готовимся выйти на митинг и потребовать, чтобы был наведён порядок!» — пишут родители детей в социальных сетях.

Руководство ДВФУ не осталось в стороне от скандала и разместило ответ в региональной «Комсомольской правде».

"На базе ДВФУ действуют семь учреждений довузовского образования. В них обучаются свыше 2600 учащихся, работает около 300 преподавателей. Университет не получает субсидий из бюджета на довузовское образование и вынужден финансировать их исключительно за счёт родительской платы за обучение детей. Сегодня деятельность по довузовскому образованию убыточна для ДВФУ. В 2018 году прогнозируется убыток в 60 млн рублей. Основная статья расходов в учреждениях — заработная плата преподавателей. Она, согласно распоряжению Правительства РФ от 30 апреля 2014 года, должна составлять 100% от средней по региону. За последние три года заработная плата преподавателей в довузовских учреждениях ДВФУ выросла на 34% при сохранении стоимости образовательных услуг на прежнем уровне, с поправкой на инфляцию. Для того чтобы уже по итогам 2018 года уравнять доходы и расходы довузовских учреждений ДВФУ, принято решение повысить стоимость обучения в них, но только для вновь заключаемых договоров — при поступлении и при переходе на новую ступень обучения. В довузовских учреждениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки: начальная — 1−4-е классы, основная — 5−9-е классы и средняя — 10−11-е классы», — говорится в разъяснении руководства ДВФУ.

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Митинг возмущенных родителей учащихся довузовских учреждений ДВФУ назначен на пятницу, 13 июля.

Масла в огонь подлили опубликованные ректором ДВФУ Никитой Анисимовым и проректорами отчеты о доходах за 2017 год. Так, согласно декларации, Никита Анисимов заработал за 2017 год 6,3 млн рублей. Среднемесячная зарплата ректора составила 439 032 рубля 39 копеек. Таким образом, Анисимов в месяц получает столько, сколько платят за год обучения родители четырех учащихся колледжа ДВФУ. Средняя зарплата проректоров — 350 тыс. Как видим, каждый год этот коллектив эффективных управленцев обходится государству в несколько десятков миллионов рублей. Не считая расходов на командировки.

Между тем ДВФУ ждут поистине масштабные сокращения. Первая волна коснётся вспомогательных работников. Будет уволено, например, 200 уборщиков. Экономия составит порядка 24 млн рублей. Непонятно при этом, кто будет содержать федеральный университет в чистоте и порядке? Или задействовать на уборке помещений и территории планируется студентов? Так вряд ли они согласятся, да и закон против. Второй волной сокращений «смоет» сотню специалистов по учебно-методической работе. И всё это — на фоне почти четырехлетнего падения доходов жителей Приморья, отсутствия достойной работы, роста цен на топливо и, как следствие, на всё остальное. И накануне губернаторских выборов, которые и без того сопровождаются всевозможными митингами и пикетами — от бездомных сирот до обманутых дольщиков.

В ДВФУ сейчас царит весьма напряженная обстановка. На некоторые факультеты не объявлен набор. Количество студентов сокращается — соответственно, сокращается и потребность в преподавателях.

Сокращение коснётся и довузовских учреждений. Сокращать собираются и филиалы. Например, будет закрыт филиал в городе Артём. Это единственный вуз в городе.

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Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа родителей учащихся и преподавателей ДВФУ направила в адрес президента России Владимира Путина, главы правительства РФ Дмитрия Медведева, спикера ГД РФ Вячеслава Володина, главы Совфеда Валентины Матвиенко обращение с требованием снять с должности ректора ДВФУ Никиту Анисимова.

«За неполные 1,5 года руководства университетом нынешнего ректора и его команды самый большой и некогда престижный вуз Дальнего Востока пришел в упадок. На руководящие должности приглашены лица из других регионов, которые не имеют должного опыта работы, профильного образования. Уволены практически все опытные сотрудники, которые проработали в вузе, в том числе в вузах до объединения в единый университет, не один десяток лет. На их место ректор пригласил молодых и неопытных менеджеров. Сокращения продолжаются, Объявлена «оптимизация кадров». Но руководящая верхушка университета продолжает расти», — написала в своем обращении инициативная группа.

Но руководство ДВФУ продолжает настаивать на том, что предстоящие сокращения нельзя назвать крупными.

Преподаватели ДВФУ говорят о том, что университет катастрофическими темпами теряет студентов. Они уезжают в другие регионы за более качественным образованием и обратно уже не возвращаются. На этот факт следует обратить внимание уже врио губернатора Андрею Тарасенко. Приморский край продолжает терять население по всем позициям: только за первые четыре месяца регион навсегда потерял 513 человек. Это не считая тех тысяч студентов, которые уехали и уже вряд ли вернутся обратно.

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