Рыбинск, Ярославская область, 13 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Ярославской области ямы на разбитой дороге выложили портретами президента Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подслушано в Рыбинске Ямы выложили портретами Владимира Путина

Фото «ремонта» выложены в группе «Подслушано в Рыбинске». Что за дорога — не указывается, но подобных в Рыбинске и вообще в Ярославской области довольно много.

Подслушано в Рыбинске Ямы выложили портретами Владимира Путина

Подслушано в Рыбинске Поможет ли это?

Подслушано в Рыбинске Ямы очень большие

В разных городах России жители использовали различные методы для того, чтобы привлечь внимание властей к заставить их отремонтировать дороги: в ямы сажали цветы, картошку, в том же самом Ярославле их обводили краской.