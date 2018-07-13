В Ярославской области ямы украсили портретами президента
Рыбинск, Ярославская область, 13 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Ярославской области ямы на разбитой дороге выложили портретами президента Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подслушано в Рыбинске
Ямы выложили портретами Владимира Путина
Фото «ремонта» выложены в группе «Подслушано в Рыбинске». Что за дорога — не указывается, но подобных в Рыбинске и вообще в Ярославской области довольно много.
Подслушано в Рыбинске
Ямы выложили портретами Владимира Путина
Подслушано в Рыбинске
Поможет ли это?
Подслушано в Рыбинске
Ямы очень большие
В разных городах России жители использовали различные методы для того, чтобы привлечь внимание властей к заставить их отремонтировать дороги: в ямы сажали цветы, картошку, в том же самом Ярославле их обводили краской.