Джефферсон-Сити, США, 13 июля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Корпорация Johnson & Johnson (J&J) должна выплатить порядка $4,69 млрд 22 женщинам, которые утверждают, что из-за использования товаров компании и наличия в них асбеста у них развился рак. Такое решение накануне, 12 июля, принял суд присяжных в американском штате Миссури, сообщает агентство Bloomberg. Речь идёт о $550 млн в виде штрафных убытков в дополнение к $4,14 млрд в качестве компенсации материального ущерба.

ParentingPatch Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке

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Пресс-секретарь Johnson & Johnson Кэрол Гудрич заявила, что компания будет оспаривать решение суда, которое они считают «результатом принципиально несправедливого процесса», поскольку большинство из 22 истцов не проживали в Миссури. Она также утверждает, что детская присыпка не содержит асбест.

Отмечается, что присуждённая для выплаты компанией сумма компенсаций является шестой по величине за историю выплат в истории разбирательств о некачественной продукции в США. На сегодня на компанию J&J уже подано несколько тысяч исков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $110 млн гражданке США, обвинившей производителя в том, что она заболела раком после использования его продукции. Речь идёт о детской присыпке с тальком и продуктах линейки Shower to Shower производства Johnson & Johnson. Указанными косметическими товарами 62-летняя жительница штата Вирджиния Луис Слемп пользовалась на протяжении 40 лет. После того, как в 2012 году врачи поставили ей диагноз рак яичников, Слемп обратилась в суд с иском к компании. В настоящее время женщина продолжает лечение — у нее курс химиотерапии.