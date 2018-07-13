Екатеринбург, 13 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В Свердловской области отсутствуют водоёмы соответствующие требованиям санитарных норм, а купание в них не является безопасным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Загрязнение воды

По данным управления, свердловчане ежегодно пользуются 118 пляжами на 63 водных объектах. В большинстве случаев взятые санитарно-химические и микробиологические пробы не соответствуют нормативам. На двух водоёмах, речь идёт об озере Щучьем и восточном побережье озера Шарташ микробиологические пробы соответствуют нормативам, но на них не оборудованы зоны для купания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области уже сообщало о том, что большинство водоёмов региона небезопасны для купания. По результатам отобранных проб 68% из них не соответствуют санитарно-химическим нормам, а 17% — микробиологическим.