Пекин, 13 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Уровень воды в реках Янцзы и Хуанхэ стремительно подымается в связи с непрекращающимися мощными ливнями, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Río Amarillo Хуанхэ в среднем течении, город Ланьчжоу

Разлив притоков реки Янцзы, самой длинной реки в Китае и ее верховья привел к серьезным паводкам, достигшим уже второго пика. Экстренные службы сформировали спасательные команды для ведения спасательных работ на водохранилищах в верховье реки, чтобы снизить ущерб, который могут нанести наводнения в в провинции Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине.

В то же время, разлив реки Хуанхэ, второй по длине в Китае, а также ее притоков, продолжается, достигнув первого своего пика несколько дней назад. Государственный орган по борьбе с засухой и паводками в бассейне реки Хуанхэ призвал ответственные органы в провинциях Цинхай, Ганьсу, Шаньси, Нинся-Хуэйского автономного района и Внутренней Монголии подготовиться к возможной эвакуации людей на случай перелива водохранилищ.