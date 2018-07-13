Москва, 13 июля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В Минобороны России за истекшую неделю зафиксировали приближение 15 летательных аппаратов к российским воздушным и морским границам. Соответствующую информацию опубликовала газета «Красная звезда».

На радаре

По сведениям военного ведомства РФ, за неделю на перехват воздушных целей в воздух семь раз поднимались истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил, что Россия не оставит без ответа усиление НАТО у российских границ.

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