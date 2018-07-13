Салехард, 13 июля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Жители деревянной двухэтажки Салехарда пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыносимые условия жизни в аварийном доме. Здание может обрушиться в любой момент, в квартирах поселились блохи и крысы, не проходящая сырость провоцирует болезни у детей, проживающих в этой аварийке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

«Долгое время дом подвергается затоплению. В подъезде всю весну, лето и осень постоянно высокий уровень воды. В квартирах пребывает сильный запах сырости и канализации. По окончании отопительного сезона из-за сырости в квартирах невозможно находиться. Все ковры, одежда и постельное белье влажные. Данные факторы являются причиной частой заболеваемости детей, проживающих в доме. С каждым годом ситуация ухудшается. Систематически затапливаются две квартиры на первом этаже. В местах затопления начали проваливаться и гнить полы», — пишут жители дома 7 по улице Чкалова главе государства.

Собственница квартиры в злосчастной аварийке сообщила «Вестям-Ямал», что в воде, поступающей в дом, порой плавают черви. По квартирам летают насекомые, прыгают блохи, бегают крысы. Тогда как на первом этаже проживает пятеро малолетних детей в возрасте до пяти лет. Дом деревянный, 1966 года постройки. Он может или обрушиться, или крысы сгрызут электропровода и здание сгорит.

Дом по ул. Чкалова, 7 был признан аварийным лишь в мае 2018 года по решению межведомственной комиссии. Тогда же его внесли в план переселения до 2025 года.

«Проживать в этом доме на данный момент опасно. Мы сами лично проводили обследование чердачного перекрытия — всё в состоянии очень плохом. Поддерживающие мероприятия сделать невозможно, потому что сам конструктив дома уже просто сгнил, зацепиться не к чему», — сообщил «Вестям-Урал» инженер обслуживающей дом управляющей компании «Реформатор» Сергей Котов.

По словам сотрудников управляющей компании, проведены профилактические обработки мест общего пользования и также одной квартиры от синантропных насекомых и крыс. Однако вредители могут вернуться. А дом может рухнуть в любой момент или сгореть.

В паблике «Ветхое и аварийное жильё Ямала» жители автономного округа устроили перекличку по опасным домам в городах и сёлах автономного округа.

«Реальная картина такова. 131 человек сообщил, что их дом (или их знакомых) был признан аварийным до 2012 года. Но до сих пор не расселен! Это очень тревожная цифра! И на нее нужно обратить внимание властям, контролирующим органам, СМИ. Необходимо получить ответ, почему эти дома до сих пор не расселены. Тревожно и то, что 98 жителей сообщили, что их дом отказались признавать аварийным, хотя он рассыпается на глазах», — подводятся в паблике итоги опроса.

Отметим, что, по информации пресс-службы правительства ЯНАО, Арктический регион среди передовиков в России по исполнению майских указов президента России. А программа по расселению граждан из жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, выполнена.