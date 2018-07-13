Омск, 13 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В деревне Комаровка Тевризского муниципального района Омской области стая волков напала на овец. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Пауль де Вос. Волки атакуют лошадь. 1630-е

Нападение произошло 8 июля.

«Данный факт объясняется тем, что для волка характерна фазность стайного эффекта», — объяснили в министерстве. В репродуктивный период волки живут в составе семьи. Молодые щенки учатся охоте стаей.

В минприроды уточнили, что принято решение о проведении регулирования численности волка на территории Тевризского района.

«Принимая во внимание повышенную активность волков, министерство рекомендует гражданам осуществлять выпас скота только в отведенных для этого местах», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2018 года жителей Омской области предупредили об участившихся случаях нападения медведей на домашний скот. Выход медведей к населённым пунктам объяснили аномально холодной весной. Из-за отсутствия растительности хищники были вынуждены искать пищу.