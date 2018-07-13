Екатеринбург, 13 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за обильных и продолжительных осадков поднялся уровень воды в реке Ивдель, в результате чего были подтоплены 52 придомовые территории в одноимённом городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Андрей Алексеев В Ивделе будущий урожай ушёл под воду

По данным спасателей, подтопленных домов и пострадавших от непогоды нет. На месте работают специалисты, которые следят за ситуацией с паводком. В случае неблагоприятного развития событий администрация города и МЧС подготовили транспорт для эвакуации населения из зоны возможного стихийного бедствия в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду.

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Напомним, что в июне 2017 года в Ивделе также разбушевалась стихия. Из-за обильных дождей река вышла из берегов и подтопила несколько десятков придомовых территорий, а также часть дорог. В результате паводка пришлось эвакуировать из своих домов более 10 человек.