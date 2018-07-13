Токио, 13 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Наводнения и оползни после продолжительных ливней унесли жизни по меньшей мере 204 жителей Японии. Об этом сообщает 13 июля агентство Kyodo.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп 1864

Кроме погибших, по данным властей страны, еще около 60 человек числятся пропавшими без вести. Наибольшее число погибших и пострадавших — жители провинций Окаяма, Хиросима и Эхиме.

Напомним, 12 июля генсек японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что число жертв наводнения в Японии выросло до 199 человек. Таким образом, за сутки была подтверждена гибель ещё пятерых жителей Японии.

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