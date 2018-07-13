Анкара, 13 июля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Курдские политические силы Турции надеются, что власти Иракского Курдистана станут посредниками в урегулировании конфликта между Анкарой и Рабочей партией Курдистана, сообщает 13 июля Kurdistan.ru.

Сторонники «Рабочей партии Курдистана» (PKK)

Оптимизм у курдов появился после того, как премьер-министр курдской автономии в Ираке Нечирван Барзани прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента страны Реджепа Эрдогана, тем самым продемонстрировав налаживание отношений между Эрбилем и Анкарой.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. За несколько десятилетий боевых действий в конфликте погибли свыше 40 тыс человек.