Киев, 13 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Украина перестает быть субъектом переговоров на международной арене, а обсуждение украинского вопроса только раздражает Европу. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко. Украина. Евросоюз

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«Я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал парламентарий.

По его словам, никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы.

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При этом Шуфрич напомнил, что вопрос о ситуации на Украине станет темой предстоящих переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 16 июля в Хельсинки: «Хорошо, что там (на встрече двух лидеров — прим. ИА REGNUM ) украинский вопрос ещё стоит».

Добавим, что ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килиникаров уже заявлял о значительном снижении интереса Европы к Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американский саммит с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должен состояться в Хельсинки 16 июля. В Госдепе США сообщили, что главы государств намерены в первую очередь обсудить обстановку в Сирии и на Украине. По информации Кремля, стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.