Москва, 13 июля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Нефть завершила торги 12 июля незначительным ростом. После обрушения 11 июля цена на Brent восстановилась на 1,43%. В первой половине дня она снижалась до нового минимума $72,66. Положительное влияние на нефтяной рынок оказал новый отчет Международного энергетического агентства (МЭА). заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В отчёте агентство снизило прогноз увеличения производства нефти странами, не входящими в ОПЕК. Также ожидается, что спрос на нефть в 2018 и 2019 годах увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки за год. Трейдеры пока воздерживаются от активных действий.

Сегодня, 13 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,06 (-0,44%). Цена находится в боковом движении диапазоном $72,65 — 75,10. Общая техническая картина внутри дня складывается в пользу покупателей. В первой половине торгов в Европе они могут поднять курс до $75,75. Для этого им нужно пройти отметку $74,90.

Напомним, 12 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,43%, до $74,45 за баррель, WTI — на 0,7%, до $69,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,04 за баррель.

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