Москва, 13 июля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Российская валюта 12 июля торговалась разнонаправленно. В первой половине торгов рубль укрепился к доллару и евро, во второй — ослабился. При этом день завершил в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть сорта Brent, обвалившаяся накануне, смогла удержаться выше 73 долларов, чем снизила давление на рубль, который находится из-за разгорающейся торговой войны между США и Китаем. В случае усиления напряженности валюты развивающихся стран перейдут в медвежий тренд.

Сегодня, 13 июля, нефть подешевела на 0,50%, до 74,02. Она находится в коррекционной фазе, поэтому недолжна оказать на рубль сильного влияния во время открытия Мосбиржи. Пара доллар/рубль консолидируется на уровне 62,26 и сегодня продолжит крутиться вокруг него до результатов встречи глав РФ и США. Пара евро/рубль может восстановиться до 73,20. Тут нужно следить за тем, смогут покупатели пойти отметку 72,80 или нет.

Напомним, 12 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 12 коп. (-0,16%), до 62,25 руб., курс евро — на 18 коп. (-0,25%), до 72,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-19,14%), евро/рубль — 563,9 млн евро (+19,72%).

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