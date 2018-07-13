Казань, 13 июля, 2018, 06:21 — ИА Регнум. «Лопнувший» в июле 2017 года банк «Спурт» из Казани пытается взыскать с компании, участие в проекте которой и стало одной из причин банкротства, почти 0,5 млрд рублей. Это более 4% от общего объёма требований, которые предъявлены к банку уже его кредиторами. Арбитражный суд Татарии рассмотрит претензии к АО «КЗСК-Силикон» 9 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

АКБ «Спурт» требует включить в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон» сумму в размере 485 027 345,70 рубля, из которых 474 075 454,36 рубля долга, 10 239 698,78 рубля процентов, 712 192,56 рубля неустойки, как обеспеченное залогом имущества должника залоговой стоимостью 988 207 624 рубля. Требование должны были рассмотреть ранее, но основной кредитор АО — Внешэкономбанк потребовал отложения до августа, так как у него есть возражения относительно предъявляемых претензий банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано восемь лет назад на базе старейшего химпредприятия Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука» для реализации уникального проекта. Долю в «КЗСК-Силикон» в размере 48% имеет правительство РФ, она уже включена в план приватизации на 2018−2019 годы.

Под реализацию проекта были выданы кредиты, только Внешэкономбанк предоставил 7,8 млрд рублей, и заключёны госконтракты. Из-за удорожания строительства в процессе исполнения контракта стройку закончить не смогли, а по иску одного из подрядчиков АО было признано банкротом, потянув за собой аффилированный с ним банк и «материнскую» компанию. Но АО «КЗСК», находящиеся до августа 2018 года под наблюдением и включённое в список стратегических организаций России, решили спасать силами Минпромторга РФ, аналогичного министерства республики и госкорпорации «Ростех». «Дочке» такой помощи не досталось.

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Напомним, в конце июля 2017 года банк остался без лицензии и среди причин было названо участие в софинансировании проектов компаний, аффилированных с руководством банка. В АО «Казанский завод синтетического каучука» председателю правления банка Евгении Даутовой принадлежит доля более 30%.

На начало июня 2018 года установлены долги банка перед 2 429 кредиторами на сумму, превышающую 12,091 млрд рублей.

В рамках дела о банкротстве «Спурта» в декабре 2017 года ЦБ РФ направил в правоохранительные органы заявление по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицами, а также возможного преднамеренного банкротства, но в феврале 2018 года в возбуждении уголовного дела было отказано.

7 февраля 2018 года в отношении экс-председателя правления банка было возбуждено уголовное дело «по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юридическим лицам», 5 апреля банк признали потерпевшим, был наложен арест на имущество экс-главы банка и подконтрольного ему юрлица. Предварительное следствие по этому делу пройдёт до 7 августа 2018 года.

Помимо этого, в отношении экс-председателя правления 12 апреля 2018 года СУ СК России по Татарии возбудило уголовное дело «по факту фальсификации отчётности банка».

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