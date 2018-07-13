Владивосток, 13 июля, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, встречаясь с жителями Дальнегорского городского округа, раскритиковал федеральную программу по выделению всем желающим бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке, инициатором которой был полпред президента Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Приморского края Встреча Тарасенко с населением Дальнегорска

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Временный глава региона начал активную подготовку к выборам в сентябре с поездок по территориям края. В эти дни Тарасенко отправился на север Приморья, где в Кавалеровском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе он встречается с местными депутатами, бизнесменами, коллективами крупных предприятий и населением. Попутно Тарасенко щедро раздаёт медали «80 лет со дня образования Приморского края».

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На встречах с населением региона Андрей Тарасенко отвечает на вопросы, которые волнуют жителей населённых пунктов. В Дальнегорске временного главу региона спросили о проблемах с реализацией программы по выделению бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке. Жительница Хабаровска получила гектар в Дальнегорске и столкнулась с тем, что не может ничего сделать с участком, так как строительство на нём запрещено. Отвечая на вопрос, глава региона раскритиковал федеральную программу в целом.

«По-моему, кто-то поторопился с этой программой. Мы изучили, кто берёт у нас гектары. Никто не поедет к нам из Москвы за гектаром. Мы ещё себя не обеспечили, свои города, а мы уже на себя новые обязательства натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы. Теперь я должен протянуть электричество. Сделал человек гектар себе в Хасанском районе вдоль побережья, а теперь требует: протяни мне электричество, дай мне улицу, дай дорогу, сделай мне мусорку, я хочу, чтоб здесь у меня магазин был. Я ещё в городах не навёл порядок», — пожаловался Тарасенко.

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Врио губернатора пообещал разобраться в ситуации и взял вопрос на личный контроль.

Отметим, что в ходе встречи с населением Дальнегорска большинство вопросов, которые задавало население, касались полномочий местной администрации. Врио губернатора Андрей Тарасенко посоветовал врио главы Дальнегорска Виктору Колоскову чаще встречаться с людьми.

«Работайте с людьми. Собирайте их раз в квартал, встречайтесь. Вы должны слышать своих жителей и помогать им решать проблемы, а не ждать, когда я приеду», — сказал Тарасенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, создать механизм бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому, кто хотел бы приехать на Дальний Восток, одного гектара земли для ведения сельского хозяйства, создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйства предложил в январе 2015 года главе государства Владимиру Путину полпред, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Президент инициативу поддержал. Закон о выделении бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке вступил в силу с 1 июня 2016 года. За это время выдано 42 249 земельных участков.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Приморье состоятся выборы губернатора края. Андрей Тарасенко заявился на выборы от «Единой России». Он был назначен врио губернатора 4 октября 2017 года после отставки Владимира Миклушевского.