Казань, 13 июля, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Обанкроченный год назад «Татфондбанк» начал взыскивать долги со своих крупных заёмщиков, сейчас на очереди — АО «Казанский маслоэкстракционный завод». С последнего по иску, который Арбитражным судом РТ из-за недочётов до 27 июля 2018 года оставлен без движения, конкурсный управляющий банк требует свыше 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Ответчик является одним из крупнейших предприятий России по переработке масличных культур — рапса и подсолнечника, компания производит масла, шрот, который входит в состав комбикормов. По информации с сайта компании, годовой объём производства нерафинированного растительного масла составляет до 126 тыс. тонн, а шрота — до 156 тыс. тонн. АО создано в июле 2005 года, уставный капитал — 1,75 млрд рублей, гендиректор — Михаил Сыровацкий. Завод входит в группу компаний «Нэфис», куда помимо него включены еще два предприятия.

Иск к компании на 2 092 957 650,86 рубля, который истцом вменяется как задолженность по кредиту, выданному в феврале 2016 года, был подан 6 июля 2018 года, но из-за недочётов оставлен без движения. Конкурсный управляющий ТФБ требует взыскать с завода 1 451 468 371 рубль 38 копеек долга, 29 461 646 рублей 3 копейки процентов за пользование кредитом, 599 675 151 рубль 79 копеек неустойки, начисленной за просрочку оплаты основной суммы долга, и 12 352 481 рубль 66 копеек неустойки, начисленной за просрочку оплаты суммы процентов за пользование кредитом.

Напомним, «Татфондбанк», лишённый лицензии в марте 2017 года и обанкроченный в апреле, задолжал своим кредиторам уже свыше 156 млрд рублей. В реестр включены более 18 тыс. кредиторов. Для того чтобы погасить все долги, конкурсный управляющий ведёт работу по взысканию задолженности с должников. В их числе — крупные компании Татарии, некогда взявшие многомиллионные кредиты. Активен банк и в подаче исков о банкротстве должников, за 2017 год их было подано свыше 300.

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