Брюссель, 13 июля, 2018, 03:42 — ИА Регнум. НАТО призывает Россию «вывести войска с территории Республики Молдова и продолжить конструктивное участие в процессе урегулирования приднестровского конфликта». Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса, который завершился 12 мая в Брюсселе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rusdialog.ru На саммите НАТО в Брюсселе

Альянс пообещал Молдавии поддержку в процессе демократических реформ и повышении оборонного потенциала. «Альянс остается приверженцем территориальной целостности, независимости и суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии», — говорится в документе. Ранее, напомним, пункт с требованием вывода российских войск, обеспечивающих мир в ПМР, был включен молдавской делегацией в декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

А в конце июня по инициативе Молдавии Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости вывода российских военных из Приднестровья. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровья в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья.

Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровской Молдавской Республики, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.