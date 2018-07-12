Дамаск, 13 июля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Провинция Идлиб и Латакия

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

11 июля российские ВКС нанесли более тридцати авиаударов по позициям «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Джиср-аль-Шугур в провинции Идлиб и Курдских горах в провинция Латакия.

Кроме этого, российская авиация ударила по коммуникациям исламистов в окрестностях населенного пункта Каббани.

Это были ответные акции на нападение боевиков на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в районе населенных пунктов Нура, Аль-Дарах и Шахрура Аль-Вафа. В результате этого нападения Сирийская арабская армии понесла тяжелые потери.

Провинция Хасака

Курдские отряды Народных защитников отдали сирийскому правительству район Нишва в городе Хасака. Эти действия явились результатом переговоров, которые ранее прошли в городе Камышлы.

Сирийская армия уже заняла все ключевые точки в районе Нишва. Создаются совместные КПП, на которых будут нести службу курдские бойцы и сирийские военнослужащие.

Кроме этого, курды убрали с улиц портреты лидера и основателя Рабочей партии Курдистана Абдулы Оджалана. Оджалан сейчас отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

Провинция Кунейтра

Сирийские ВВС подвергают мощным бомбардировкам позиции группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся в бассейне реки Ярмук, всего в семи километрах от города Тафас. Так сирийская армия пытается не дать боевикам выйти к городам Тафас и Нава, которые присоединились к соглашению по примирению.

Вечером 11 июля израильские ВВС нанесли удары по опорным пунктам сирийской армии в районе населенных пунктов Хадар, Тель-Крум и Джаба. Несмотря на противодействие сирийской ПВО, часть ракет достигла целей, опорные пункты разрушены.

Что примечательно, в это же время исламисты провели обстрел из орудий и минометов населенного пункта Джаба. Нанесен ущерб жилым застройкам, ранено несколько местных жителей.

Провинция Дераа

Группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которого запрещена в РФ), входящая в «Исламское государство» (организация, деятельность которого запрещена в РФ), заняла город Хайт на юго-западе провинции Дераа. Хайт находится в 3,5 км от иорданской границы.

Как только боевики Свободной сирийской армии, занимавшие город, сдали тяжелое и среднее оружие в ходе процедуры капитуляции, этим моментом и воспользовались террористы.

Рядом с границей с Иорданией сирийские военные нашли большой склад боевиков. Там были английские бронеавтомобили, танковые снаряды, мины и ракеты. Склад находился под землей и использовался как перевалочная база вооружения оппозиционерами на юге Сирии.

Сирийские военные подняли государственный флаг над районом аль-Балад в городе Дераа. Группировки боевиков пошли на капитуляцию после переговоров, проведенных российским Центром примирения враждующих сторон.

Теперь колыбель повстанцев полностью в руках сирийского правительства. Именно с города Дераа начались в 2011 году массовые антиправительственные выступления, перешедшие в полномасштабный вооруженный конфликт.

Сирийская арабская армия вышла к анклаву, который находится под контролем «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которого запрещена в РФ) на западе провинции Дераа. Группировка удерживает около шести процентов территории провинции.

Провинция ас-Сувейда

В восточной части провинции Сувейда бандгруппы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошли в контратаку на позиции сирийских правительственных сил сразу на двух направлениях: в районе высот Таль Бараката и Таль Алия и на поселок Радема.

В ходе ожесточенных боев обе стороны понесли тяжелые потери. Контратаку удалось отбить с подходом свежих резервов Сирийской арабской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские демократические силы и Сирийская арабская армия обменялись пленными в городе Аль-Салихия: один боец СДС на пятерых военнослужащих САА. Посредниками были российские военные полицейские.

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