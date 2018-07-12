Киев, 12 июля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. С начала 2018 года Украина потеряла из-за Крымского моста сумму, эквивалентную миллиарду рублей, заявил 12 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью «Радио Свобода».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

«Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды и, возможно, даже не гривен», — отметил Омелян.

Напомним, автомобильная часть Керченского моста была запущена 16 мая 2018 года. Как стало известно 6 июля, пуск моста на треть увеличил поток туристов в Крым.

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