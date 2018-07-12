Ижевск, 12 июля, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Администрация Ижевска планирует привлечь три кредитных линии с лимитом 300 млн рублей на погашение дефицита бюджета или долговых обязательств. Соответствующие постановления опубликованы на портале муниципалитета.

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Средства планируется привлечь на 1096 дней — около трех лет. Процентная ставка не должна превышать 8,1 — 8,51% годовых.

Начальная (максимальная) цена контракта составит от 72,9 млн рублей до 76,59 млн рублей.

Напомним, по состоянию на 1 июля муниципальный долг Ижевска составил 5,243 млрд рублей при утвержденном верхнем пределе задолженности на 2018 год в 5,429 млрд рублей. В структуре долга доля коммерческих кредитов составляет 82,4% или 4,32 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов — 923,6 млн рублей или 17,6% от общего объема долговых обязательств города. Расходы на обслуживание долга к началу июля составили 196,6 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия также планирует привлечь коммерческие кредиты на 5 млрд рублей, распоряжения о проведении соответствующих электронных аукционов были опубликованы на этой неделе.

Республика привлекает средства на шесть месяцев, процентная ставка для расчета максимальной цены контракта составляет 7,7%.