* ОУН — запрещённая в России организация

Варшава, 12 июля, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Украина первая приняла законы, прославляющие боевиков ОУН в качестве борцов за независимость, заявил президент Польши Анджей Дуда 12 июля после саммита НАТО, сообщило издание Wpolityce.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

Дуда отметил, что, несмотря на его просьбы, украинские законодательные нормы, прославляющие украинских националистов, до сих пор не отменены.

На вопрос о том, почему чествование жертв Волынской резни прошло отдельно от украинского президента, Дуда ответил:

«Там не шла речь о польско-украинской войне. Это был геноцид, этнические чистки против поляков. Не отрицаю ответных акций, но то были не военные, а гражданские».

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал украинское правительство признать и извиниться за геноцид поляков на Западной Украине во время Второй мировой войны.

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