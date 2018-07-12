Москва, 12 июля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Российская полиция разыскала британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который пропал неделю назад в Самаре. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна

Напомним, Дуглас Мортон пропал в Самаре после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором Англия победила Швецию. После игры он должен был поехать в Москву, но перестал отвечать на звонки родственников.

На следующий день его поисками занялась британская полиция, позднее подключились российские правоохранители.

В итоге отследить Мортона смогли по покупкам, сделанным с помощью его кредитной карты, а также благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Было установлено, что 10 июля он выехал из Самары в Москву, а 11 июля прибыл на Казанский вокзал. Найти Мортона удалось в одной из столичных гостиниц.

Российские правоохранители подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении Мортона сделано не было.