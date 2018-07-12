Киев, 12 июля, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В ответ на польский термин «бандеризм», то есть восхваление всего, что связано с деятельностью лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, в украинское законодательство необходимо внедрить термин «пилсудчина», заявил 12 июля идеолог неонацистской партии «Свобода» Юрий Михальчишин в своем блоге на сайте zik.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Пилсудчина» — преступная идеология и общественно-политическая практика антидемократического протофашистского политического режима, установленного в Польше в период 1926−39 годов, который вследствие оккупации и аннексии суверенной территории Украины внедрил дискриминацию для украинцев по национальному признаку, включая массовые репрессии с элементами геноцида», — рассказал Михальчишин.

Он также отметил, что согласно украинским законам, отрицание «пилсудчины» должно преследоваться.

Предложение идеолога украинских нацистов осудить польского лидера Юзефа Пилсудского было выдвинуто после того, как глава польского воеводства Пшемыслав Чарнек заявил, что будет добиваться наказания украинского историка Григория Куприяновича. Поляку не понравилась речь, которую Куприянович произнес во время траурных мероприятий в деревне Сахрынь.

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