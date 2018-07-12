Челябинск, 12 июля, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В Челябинской области школа посёлка Муслюмово должна возместить ученице моральный вред. Причиной стал перелом руки, который получила семиклассница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Травма

«Во время учебного процесса» девочка упала на кафельный пол. Результат — закрытый перелом со смещением обломков кости. Её срочно госпитализировали и прооперировали.

Прокуратура, в свою очередь, выяснила, что педагоги не обеспечили за поведением детей должного контроля. Это, мол, и стало причиной травмы. Прокурор потребовал уплатить девочке компенсацию — 45 тыс. рублей. Суд поддержал его требование.

Добавим, решение суда пока не вступило в силу. Возможно, его обжалуют.