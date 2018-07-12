Москва, 12 июля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о состоявшейся в Анкаре встрече премьер-министра России Дмитрия Медведедва с президентом односторонне отделившегося от Сербии края Косово Хашимом Тачи.

Government.ru Церемония инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана

«У нас принципиальная позиция по вопросу Косово. Она не претерпела изменений», — сказала Захарова на брифинге 12 июля в ответ на вопрос о том, поменялось ли что-то в позиции Москвы, учитывая заявление Тачи о встрече с Медведевым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Хашим Тачи сообщил на своей странице в Facebook, что провёл краткую беседу с главой правительства России 9 июля на полях церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам президента Косово, он попросил Медведева об «установлении первоначальных контактов» между Москвой и Приштиной.

Контакт на подобном уровне между российскими официальными лицами и албанским руководством Косово состоялся впервые.