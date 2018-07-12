Татарстан, 12 июля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2018 года добыча нефти в Татарии сократилась на 0,7% в связи с участием России в соглашении ОПЕК+. Всего в республике за этот период добыто 17,641 млн тонн нефти, заявил глава республики Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии нефтяного саммита-2018.

Abnews.ru Добыча нефти

Руководитель региона отметил, то несмотря на рост доли налоговых платежей и отчислений в себестоимости нефти — с 66% до 73% — отмечается рост налогооблагаемой прибыли по отрасли. Кроме того, наблюдается рост инвестиций в нефтедобычу и переработку. Также за указанный период тем роста нефтепереработки на 13,4% превысил темп аналогичного периода прошлого года.

Минниханов считает, что в условиях высоких цен на нефть фактором, определяющим успех компании, является себестоимость.

«Поэтому только активное внедрение инноваций позволит нефтяникам республики в условиях поздней стадии разработки, качественного ухудшения структуры сырьевой базы обеспечивать эффективную нефтедобычу и расширенное воспроизводство запасов», — заключил глава Татарии.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Карабаш открылся нефтяной саммит-2018, основная тема встречи «Человеческий капитал — базис технологического прорыва нефтегазового комплекса Республики Татарстан».

Саммит посвящен 75-летию с начала промышленной разработки нефтяных месторождений республики. 23 июля 1943 года из скважины №1 рядом с селом Шугурово, был получен промышленный приток нефти дебитом 20 тонн в сутки. Скважина в настоящее время приносит 1,5 тонны нефти в сутки.