Киев, 12 июля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила значительное улучшение ситуации в Донбассе, заявил 12 июля первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре.

U.S. Army Europe ВСУ

По сравнению с позапрошлой неделей, интенсивность обстрелов снизилась на 85%. При этом использование оружия, запрещенного минскими договоренностями, уменьшилось еще больше — на 94%

Всего на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали 1200 случаев нарушения режима прекращения огня.

«С начала года мы зафиксировали 150 жертв среди гражданского населения, в частности, 29 человек погибли, 121 получил ранения», — отметил Хуг.

Напомним, 12 июля представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич призвал украинскую сторону отвести запрещенное оружие от линии соприкосновения.

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