Вашингтон, 12 июля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Более мягкая позиция президента США Дональда Трампа по отношению к его российскому коллеге Владимиру Путину «попросту странна», заявил 12 июля сенатор-республиканец Джефф Флэйк, сообщает американское издание The Hill.

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С таким заявлением он выступил в Сенате США.

«Безосновательное превознесение его [президента России] является ужасающим сигналом нашим союзникам», — отметил сенатор от штата Аризона.

«Лесть же в адрес такого человека… попросту странна. И то, что это восхищение исходит от американского президента, что ж, это невообразимо», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его российский коллега должны встретиться 16 июля в столице Финляндии в рамках первого официального саммита.

Ранее, покидая встречу лидеров стран-членов НАТО, Трамп отметил целый ряд вопросов, которые он намерен поднять во время переговоров с главой Кремля. Он также призвал не ожидать больших результатов от данного дипломатического события.