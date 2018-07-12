Челябинск, 12 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё три депутата лишены своих полномочий. Не сдали вовремя сведения о доходах за 2017 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Khabar.kz

В этот раз прокуратура заинтересовалась тремя депутатами совета Октябрьского района. После обнаружения нарушения прокурор потребовал лишить их мандатов. И это требование было выполнено.

Напомним, по подобному основанию депутатов лишают полномочий весьма часто. Подобные случаи были в Челябинской, Свердловской областях, в Пермском крае. Правда, не везде прокуратуре удаётся добиваться своего. В Екатеринбурге не получилось. Непреодолимым барьером на пути лишения депутатов гордумы мандатов оказался суд.