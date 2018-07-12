Нью-Дели, 12 июля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Иран приложит все усилия для обеспечения поставок нефти в Индию с помощью «гибких мер» укрепления двусторонней торговли, заявили 12 июля в посольстве Тегерана в Нью-Дели, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Государственный департамент США заявил, что будет добиваться полного прекращения экспорта нефти из исламской республик. С мая нынешнего года импорт иранской нефти сократился на 16%.

«Иран понимает сложности, с которыми сталкивается Индия, имея дело с нестабильным энергетическим рынком, поэтому он делал и будет все от него зависящее для обеспечения поставок нефти в Индию», — указали иранские дипломаты в распространенном ими заявлении.

Дипломаты указали на то, что исламская республика всегда была надежным энергетическим партнером Индии и других стран, стремящихся сбалансировать нефтяной рынок и региональные цены на топливо. В свою очередь, в МИД Индии отметили «очень крепкие и очень хорошие отношения» Нью-Дели с Тегераном.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 8 мая о выходе США из ядерной сделки с Ираном. С тех пор американские официальные лица неоднократно призывали правительства стран мира разорвать связи с Тегераном.

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Со своей стороны, глава МИД Индии Сушма Сварадж указала на то, что Индия придерживается исключительно санкций, введенных ООН, а не другими странами, такими как США против Ирана.

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