Пермь, 12 июля, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Коллективы детских творческих коллективов из Казани, Тольятти, Уфы, Нижнего Новгорода, Иваново, Сочи, Санкт-Петербурга выступят в Доме народного творчества «Губерния» в Перми. Главным действующим лицом фестиваля станет неизменный его руководитель, известный режиссер, актер и общественный деятель Константин Хабенский. Именно он несколько лет назад создал в стране сеть студий детского театрального творчества. Со временем это превратилось в настоящее молодежное движение. «Мы не делаем из детей актеров. Мы пытаемся выпустить их в жизнь умными, добрыми, светлыми и свободными людьми», — утверждает мастер. Но два дня будут крайне насыщенными: здесь и обязательный разбор новых постановок с Константином Хабенским, и уроки актерского мастерства, и открытые обсуждения с педагогами, и мастер-классы импровизации, и многое другое. Интересно, что ни родители, ни друзья в ближний избранный круг не допускаются — творчество требует самоотдачи и сосредоточенности.

Operenie.com Константин Хабенский на сцене вместе с юными актерами

Фестиваль «Оперение» проходит ежегодно в 2011 года: местами проведения уже стали Пермь, Екатеринбург, Уфа, Казань, Санкт-Петербург, Челябинск, Сочи. Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Константина Хабенского «Оперение». Сегодня театральные студии открыты в 11 городах страны, в них занимается 2700 детей.