Киев, 12 июля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. По данным опроса, в президентской гонке на Украине лидирует Юлия Тимошенко, которую поддерживает 10% избирателей, заявила 12 июля руководитель отдела социально-политических исследований компании GfK Ukraine Инна Волосевич во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Марк Шагал. Артисты. 1968

Кандидатов на второе место очень много. Это могут быть: комик Владимир Зеленский, певец Святослав Вакарчук, если они будут баллотироваться, а также бывший министр обороны Анатолий Гриценко, экс-регионал Юрий Бойко или даже нынешний президент Украины Петр Порошенко.

«Эта ситуация уникальна для украинской истории. Я ежемесячно слежу за электоральными опросами с 2007 года и не видела ни между выборами, ни перед выборами такую ситуацию, чтобы ни один кандидат не набирал более 10%», — отметила Волосевич.

Она также рассказала, что рейтинг доверия у Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука гораздо выше, чем у любого украинского политика.

Напомним, Святослав Вакарчук официально не объявил об участии в президентских выборах, но его последние выступления имеют явный политический характер. Кроме того, Вакарчук в течение 2017 года проходил обучение в Центре демократии Стэнфордского университета.

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