Москва, 12 июля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Старинный воровской инструмент — заточенная медная монета: пятак времен Екатерины II — был извлечен археологами на пересечении Армянского переулка и Маросейки. По сообщению мэрии Москвы, внимание историков было привлечено строителями, ремонтировавшими коммуникации в этом районе. Это уже вторая находка такого рода за последнее время. Судя по всему, и тогда карманники были неизменной частью повседневности столицы. Для археологов такие находки чрезвычайно ценны, так как очень редки.