Ростов, Ярославская область, 12 июля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. С 13 по 15 июля в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» (Ростов, Ярославская область) в рамках фестиваля ростовской финифти пройдет выставка лучших работ ростовских и ярославских художников — мастеров живописи по эмали. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ. В программе праздника также мастер-классы по финифти, круглый стол по истории и современности легендарного промысла, ярмарка изделий, концерт Государственного академического русского народного ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Специальный гость фестиваля — Нижнетагильский музей изобразительных искусств с коллекцией металлических расписных подносов.

Artinheart.ru Финифть

Ростовская финифть — русский народный художественный промысел; существует с XVIII века в городе Ростов Ярославской области. Миниатюрные изображения выполняются на эмали прозрачными огнеупорными красками, изобретенными в 1632 году французским ювелиром Жаном Тутеном.