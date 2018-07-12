Вашингтон, 26 марта, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Такое признание сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN.

Gov.ge Жозеп Боррель

Боррель также заявил, что помощь Киеву важна и США.

«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — пояснил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава киевского режима Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы с боеприпасами у ВСУ. Он также призвал лидеров Евросоюза предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

Позднее в этот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Киева. Дипломат подчеркнул, что украинские войска давно перестали воевать собственным оружием и стали выживать лишь за счёт поставок из стран альянса. Он указал на движение киевского режима к военному поражению, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь Запада.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан.

ВСУ ежедневно наносят массированные удары по жилым районам приграничных территорий Российской Федерации. В частности, под огнём находятся Белгородская и Курская области.

Путин заявил 20 марта, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Глава государства подчеркнул, что у страны есть свои взгляды на этот счёт и свои планы.