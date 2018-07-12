Волгоград, 12 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. В Волгограде в возрасте 80 лет скончался скульптор Виктор Фетисов. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают местные СМИ.

Culture.ru Площадь «Стоять насмерть». Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Фетисов был в составе группы скульпторов под руководством Евгения Вучетича, которая работала над созданием ансамбля мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы».

В начале своего творческого пути Фетисов выбрал тему подвига и героизма. Его любимым жанром был портрет. Именно Фетисов изваял портреты снайпера Василия Зайцева, легендарного летчика Алексея Маресьева. Бюст Павла Серебрякова работы Фетисова украшает фасад Волгоградской консерватории.

Фетисов был почётным гражданином Волгограда, народным художником России и членом Союза художников СССР.