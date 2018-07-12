Махачкала, 12 июля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев объявил новый конкурс «Мой Дагестан», который призван пополнить кадровый резерв республики «талантливыми и амбициозными» специалистами.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«Мы проводим второй этап конкурса и мы хотели бы через систему конкурса пригласить к нам — изнутри республики и из-за ее пределов — наиболее талантливых подготовленных, амбициозных людей. С одной единственной задачей — чтобы они уже сразу на руководящих должностях могли реализовывать свой потенциал», — цитирует ТАСС слова Владимира Васильева.

Первый подобный конкурс прошел в Дагестане в начале года. На участие в конкурсе было подано 1091 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента, в их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России».

По итогам последнего этапа конкурса в резерв управленческих кадров Дагестана вошел 61 кандидат. По словам Владимира Васильева, 14 из них «уже назначены на руководящие должности».

Новый кадровый проект называется «Мой Дагестан» и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По словам Васильева, кадровый конкурс призван в том числе привлечь новые кадры на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, которые остались без руководства в результате работы по борьбе с коррупцией во власти Дагестана.

«Мы используем в основном внутренние резервы, не всегда, к сожалению, наши надежды оправдываются», — отметил врио главы республики.

Владимир Васильев также сообщил, что для поведения конкурса приглашены различные эксперты, также для прозрачности конкурс имеет наблюдательный совет, который возглавляет председатель совета старейшин при главе Дагестана.

Временно исполняющий обязанности главы региона также напомнил, что конкурс открытый и принять в нем участие может любой желающий.