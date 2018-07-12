Челябинск, 12 июля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены трое коллекторов. Сотрудники коллекторского агентства угрожали должникам и их родственникам и даже довели одну из женщин до суицида. В больнице пострадавшую спасли, но в итоге она не выдержала травли и умерла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате областного омбудсмена.

Ashely Moreno Арест

Приговор вынес Ленинский районный суд города. По делу проходили 11 пострадавших. В преступную группировку вошли четыре коллектора-вымогателя. Долгое время они безнаказанно терроризировали должников и их родственников. Стреляли по окнам, а одну из женщин довели до самоубийства.

От правоохранителей защиты долгое время не было. И только после того, как одна из должниц умерла от травли, её мать и дочь обратились к омбудсмену Маргарите Павловой. Были возбуждены уголовные дела.

Обвинение требовало для подсудимых уголовного наказания за вымогательство организованной группой. Но суд посчитал, что речь идёт лишь о самоуправстве. Соответственно, вместо запрошенных от 7 до 11 лет строгого режима одному назначили четыре года колонии-поселения, второму — три года, а третий получит четыре года колонии общего режима. Кроме самоуправства его признали виновным и в хранении наркотиков.