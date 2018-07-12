Москва, 12 июля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Однако у сенаторов есть много предложений, которые будут подготовлены и оформлены ко второму чтению документа в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Эти предложения могут создать систему неких таких амортизаций социальных, а также дополнительных социальных гарантий для людей пенсионного и предпенсионного возраста», — пояснил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В ходе заседания перед сенаторами выступил замглавы Минтруда Андрей Пудов — он представил комитету законопроект о повышении пенсионного возраста, затем более часа отвечал на вопросы парламентариев и заслушивал их предложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и главы профильных министерств неоднократно подчеркивали, что главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить 20 тыс. рублей. Тем не менее эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Читайте также: Министерство труда защитит пожилых людей от увольнения