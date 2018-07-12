Вашингтон, 12 июля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценил 12 июля свой визит на саммит стран — членов НАТО, отметив, что после его избрания США получили «миллиарды дополнительных долларов».

Кукрыниксы. НАТО. 1979

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Замечательный успех сегодня в НАТО! С момента моего избрания члены [альянса] заплатили миллиарды дополнительных долларов», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, 12 июля в Брюсселе завершился саммит стран НАТО. По его итогам Трамп, который неоднократно обвинял союзников по альянсу в недостаточном финансировании обороны, заявил, что ему удалось добиться повышения расходов членов НАТО до 2% от ВВП.

По словам источников, знакомых с процессом переговоров, Трамп на одной из встреч заявил, что либо союзники выполняют требование о 2% ВВП, либо США «идут своим путем».