Брюссель, 12 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко назвал вступление страны в НАТО «суверенным правом украинского народа» и заявил, что никому не удастся воспрепятствовать планам Киева по членству в военном альянсе, передаёт УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

«Я не буду называть никаких дат, но хочу подчеркнуть, что никому, в том числе России… не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО», — сказал Порошенко на брифинге по итогам участия в заседании саммита альянса в Брюсселе.

«Это суверенное право украинского народа, и я как президент это суверенное право буду защищать», — добавил он.

Следует отметить, что никто из официальных лиц НАТО до настоящего времени всерьёз не заявлял о планах по принятию Украины в состав альянса, и пока Киеву приходится довольствоваться лишь констатацией его «стремлений» и «усилий» в пресс-релизах и дежурных выступлениях чиновников НАТО.

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