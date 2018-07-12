Воронеж, 12 июля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Воронежской области подписали 12 июля врио губернатора Александр Гусев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров. Сегодня же в Воронеже состоялось совещание по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018−2020 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Правительство Воронежской области и ФАС заключили соглашение о взаимодействии

Следующий этап после подписания соглашения — создание дорожной карты, реализация которой позволит населению региона за счет развития конкуренции получать качественные товары и услуги по доступным ценам.

Александр Гусев подчеркнул, что соглашение между регионом и антимонопольным ведомством предусматривает честный обмен информацией о положении дел на федеральном и региональном уровнях, подготовке тех или иных решений в области антимонопольного законодательства, тарифного регулирования и других.

«Важно получать обратную связь со стороны федеральных коллег, понимать, правильно ли мы движемся, исполняем ли поручения, которые уже состоялись в рамках документов, сформированных после проведения Госсовета по улучшению конкурентной среды в России», — сказал Александр Гусев.

Андрей Кашеваров особо отметил, что Воронежская область на федеральном уровне находится на хорошем счету — регион входит в тройку субъектов РФ по уровню условий для развития конкуренции.

Продолжая тему, Александр Гусев сообщил, что на региональном уровне принято решение о разукрупнении закупок по государственному и муниципальному заказу.

«Это делается для того, чтобы дать возможность малым и средним предприятиям, расположенным на территории муниципальных районов, принять участие в торгах. Намерены также привлечь некоммерческие организации в сектор социальных услуг. Мы движемся по дорожной карте, которую составили, и, несмотря на неплохие показатели, всегда готовы перенимать опыт других регионов и реализовывать у себя лучшие практики», — пояснил Александр Гусев.

Позже, уже на совещании, глава региона подчеркнул, что развитие конкуренции имеет фундаментальное значение для экономики региона и всей страны, и Воронежская область должна произвести качественные изменения.

В рамках обсуждения отмечалось, что Воронежская область последние пять лет демонстрирует устойчивое и динамичное развитие, по качеству жизни регион занимает седьмое место в России.